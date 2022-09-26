В Иркутской области РФ мужчина открыл стрельбу в военкомате

В Иркутской области РФ мужчина открыл стрельбу в военкомате23
- 26.09.2022, 9:17
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(обновлено) Ранен начальник призывной комиссии.
В городе Усть-Илимск Иркутской области РФ мужчина открыл стрельбу в военкомате, сообщает «Медуза».
По разным сообщениям, в результате пострадал начальник призывной комиссии. «Тайга.инфо» пишет, что, по последним данным, мужчина ранен.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Телеграм-каналы опубликовали видео инцидента. На нем мужчина, стоящий на сцене в небольшом зале, стреляет в человека за кафедрой, после чего тот падает, а собравшиеся выбегают из помещения.
По разным данным, перед стрельбой преступник сказал «Никто не будет воевать» или «Сейчас все поедем домой». На видео эти слова не попали.