В Иркутской области РФ мужчина открыл стрельбу в военкомате 23 26.09.2022, 9:17

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(обновлено) Ранен начальник призывной комиссии.

В городе Усть-Илимск Иркутской области РФ мужчина открыл стрельбу в военкомате, сообщает «Медуза».

По разным сообщениям, в результате пострадал начальник призывной комиссии. «Тайга.инфо» пишет, что, по последним данным, мужчина ранен.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Телеграм-каналы опубликовали видео инцидента. На нем мужчина, стоящий на сцене в небольшом зале, стреляет в человека за кафедрой, после чего тот падает, а собравшиеся выбегают из помещения.

По разным данным, перед стрельбой преступник сказал «Никто не будет воевать» или «Сейчас все поедем домой». На видео эти слова не попали.

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