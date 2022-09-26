закрыть
26 сентября 2022, понедельник, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Красном костеле Минска случился пожар

  • 26.09.2022, 9:33
  • 1,702
В Красном костеле Минска случился пожар
Фото: vetliva

Возгорание произошло ночью.

В Минске в Красном костеле случился пожар. Подробности озвучили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, в 03.35 в МЧС поступило сообщение о пожаре в Красном костеле. Позже выяснилось, что загорелась электропроводка.

- В результате происшествия повреждено имущество на площади около 20 квадратных метров, - уточнили в МЧС.

И добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко