В Красном костеле Минска случился пожар 26.09.2022, 9:33

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Фото: vetliva

Возгорание произошло ночью.

В Минске в Красном костеле случился пожар. Подробности озвучили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, в 03.35 в МЧС поступило сообщение о пожаре в Красном костеле. Позже выяснилось, что загорелась электропроводка.

- В результате происшествия повреждено имущество на площади около 20 квадратных метров, - уточнили в МЧС.

И добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.

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