В Красном костеле Минска случился пожар
- 26.09.2022, 9:33
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Возгорание произошло ночью.
В Минске в Красном костеле случился пожар. Подробности озвучили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, в 03.35 в МЧС поступило сообщение о пожаре в Красном костеле. Позже выяснилось, что загорелась электропроводка.
- В результате происшествия повреждено имущество на площади около 20 квадратных метров, - уточнили в МЧС.
И добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.