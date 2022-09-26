Украинские военные показали видео операции по освобождению Балаклеи
- 26.09.2022, 21:33
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С этой операции началось контрнаступление украинской армии.
Спецназовцы Главного управления разведки Kraken показали, как именно они освобождали Балаклею Харьковской области.
Об этом сообщает Telegram-канал подразделения.
«Операция, с которой начиналось контрнаступление украинской армии. Операция, которая переломила фронт кафиров в Харьковской области», — говорится в сообщении.
На видео можно увидеть процесс планирования операции, захвата позиций и боеприпасов кафиров.