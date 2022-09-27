Режим готовится к приему военных эшелонов из России

Режим готовится к приему военных эшелонов из России14
- 27.09.2022, 15:13
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Названы три направления.
Белорусская железная дорога готовится к приему военных эшелонов из России, сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».
Сообщается, что на данный момент ведется проработка следующих мероприятий. Например, по подготовке станций,
— комиссионное обследование мест выгрузки (погрузки) с привлечением должностных лиц отделений Белорусской железной дороги и комендатур органов военных соединений;
— при необходимости проведение ремонта погрузочно-выгрузочных платформ, а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;
— проверка исправности средств связи на станциях выгрузки (погрузки) для оперативного управления военными перевозками;
— выделение работников железнодорожного транспорта для организации пропуска техники через железнодорожные переезды и обеспечение их средствами связи.
По снабжению подвижным составом:
— определение пригодности планируемых к использованию грузовых вагонов в международном сообщении в соответствии с требованиями, проведение мероприятий по ускорению ремонта подвижного состава;
— отбор грузовых вагонов с заключением договоров аренды и обслуживания;
— по организации движения воинских эшелонов и маневровой работы на станциях:
— закрепление на станциях выгрузки маневровых локомотивов;
— разработка графиков движения воинских эшелонов по Белорусской железной дороге (после предоставления плана воинских железнодорожных перевозок);
— выделение необходимого количества локомотивных бригад для ускоренного продвижения военных эшелонов;
— организация взаимодействия с Центральной дирекцией управления движения-филиала ОАО «Российской железной дороги» по вопросам согласования порядка оперативного возврата порожних схем в РФ для повторного их использования под погрузку воинских эшелонов ВС РФ во время движения к местам разгрузки на территории Республики Беларусь.
Основные железнодорожные пограничные переходы, по которым ожидается прием в Беларусь:
1. Красное — Осиновка.
2. Злынка — Закопытье.
3. Завережье — Езерище.