Режим готовится к приему военных эшелонов из России 14 27.09.2022, 15:13

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Названы три направления.

Белорусская железная дорога готовится к приему военных эшелонов из России, сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Сообщается, что на данный момент ведется проработка следующих мероприятий. Например, по подготовке станций,

— комиссионное обследование мест выгрузки (погрузки) с привлечением должностных лиц отделений Белорусской железной дороги и комендатур органов военных соединений;

— при необходимости проведение ремонта погрузочно-выгрузочных платформ, а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;

— проверка исправности средств связи на станциях выгрузки (погрузки) для оперативного управления военными перевозками;

— выделение работников железнодорожного транспорта для организации пропуска техники через железнодорожные переезды и обеспечение их средствами связи.

По снабжению подвижным составом:

— определение пригодности планируемых к использованию грузовых вагонов в международном сообщении в соответствии с требованиями, проведение мероприятий по ускорению ремонта подвижного состава;

— отбор грузовых вагонов с заключением договоров аренды и обслуживания;

— по организации движения воинских эшелонов и маневровой работы на станциях:

— закрепление на станциях выгрузки маневровых локомотивов;

— разработка графиков движения воинских эшелонов по Белорусской железной дороге (после предоставления плана воинских железнодорожных перевозок);

— выделение необходимого количества локомотивных бригад для ускоренного продвижения военных эшелонов;

— организация взаимодействия с Центральной дирекцией управления движения-филиала ОАО «Российской железной дороги» по вопросам согласования порядка оперативного возврата порожних схем в РФ для повторного их использования под погрузку воинских эшелонов ВС РФ во время движения к местам разгрузки на территории Республики Беларусь.

Основные железнодорожные пограничные переходы, по которым ожидается прием в Беларусь:

1. Красное — Осиновка.

2. Злынка — Закопытье.

3. Завережье — Езерище.

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