Украинцы — россиянам: Лучше рискнуть один раз, чем всю жизнь идти на поводу у сумасшедшего 4 28.09.2022, 10:12

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Самое время открыть «второй фронт».

Объявление частичной мобилизации в России привело к массовому бегству мужчин призывного возраста из страны. В некоторых регионах Российской Федерации вспыхнули протесты.

Тем временем украинцы готовы встречать врага, который придет на их территорию.

Сайт Charter97.org посмотрел, какие комментарии оставляют украинцы на YouTube под видео, связанными с мобилизацией.

«Россияне сами взрастили этого дракона, который теперь отправляет их детей на смерть. Ужас. Бегали с этой буквой полгода, поддерживали эгрегор войны. Она пришла к ним домой. Все, что взращиваешь, растет. И теперь и рады бы спрыгнуть с этой темы, да не могут. Эгрегор вырос, теперь их самих засасывает туда. А ведь достаточно когда-то было сказать «нет». И сейчас надо настаивать на окончании мобилизации».

«Выходить надо. Но надо быть немного более агрессивным, берите пример с дагестанцев. Если тебя бьют — бей в ответ. Если видишь, как соседа тащат в автозак, — вмешайся и попытайся остановить беспредел. Не забывайте, что вас гораздо больше, чем этих депутатов-олигархов».

«Сто с лишним миллионов россиян играют в одной большой песочнице, которой командует один полудурок. Ужасно хочется досмотреть игру до момента, когда они передерутся. Придет воспитатель и надает им щелбанов. Но вообще-то это не смешно, а противно».

«Когда украинцам не нравилась власть, они вышли на Майдан. Когда власти не отреагировали, вышло еще больше людей. Если бы тогда Путин не вмешался, не убил нашу сотню и не забрал Януковича, то украинцы бы добились своего. В этом разница народов — некоторые бегут к правительственному зданию, некоторые убегают, лишь бы спасти себя».

«Лучше рискнуть один раз, чем потом всю жизнь идти на поводу у сумасшедшего».

«Пока народ спал и верил лжи правительства, оказалось, что это правительство построило тоталитарный режим, в которой у людей нет никаких прав, есть только обязанности. Сначала обобрали людей материально, теперь добрались и до личной свободы людей».

«Почему россияне готовы отдавать свои жизни за амбиции одного преступника?»

«В стране в мирное время двухмиллионная армия (менты, «Росгвардия» и военные) получала досрочные звания, халявные квартиры, раннюю пенсию, надбавки за выслугу лет, бесплатное медобслуживание. Но началась война и оказалось, что воевать некому. Отдуваться за все будут гражданские».

«Чтобы до них дошло, нужна была мобилизация. Не могли раньше? Надо на митингах требовать, чтобы на войну ехали полицейские, тогда и они прозреют».

«Россияне против мобилизации, но никак не против войны. Не было мобилизации, все спокойно сидели и наблюдали, как гибнут люди».

«Они Украину не смогли своей профессиональной армией победить, а теперь мобиками будут против НАТОвских стандартов воевать. Смешно».

«Зачем куда-то ехать? Уж лучше по полицаям, военкому и ОМОНу стрелять, защищая свою свободу и свободу близких. Это хотя бы достойно!»

«Было бы замечательно, чтобы русские вояки повернули свои танки — и айда домой воспитывать Вована, как надо правильно жить и мыслить. Вам надо у себя дома, в России наводить порядок. Заодно и своих родственников подстраховали и себя реабилитировали в глазах общества».

«Военные должны поставить жирную точку, пока не зашло все очень глубоко. Ведь они все сами понимают, другого пути нет».

«Если Россия перестанет воевать — не будет войны. Если Украина перестанет воевать — не будет Украины».

«В советской армии воевали все республики, украинцы в том числе, а не одни россияне. А на что способны одни россияне мы сейчас видим на поле боя в Украине».

«Война — это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть».

«Во время чеченской войны генерал Лебедь говорил: «Дайте мне набрать роту из детей элиты — и война через день закончится».

«Если мошенники вам принесут нотариально заверенную бумажку, что ваша квартира вчера стала не вашей, вы согласитесь и уйдете из дома? Вряд ли. Вот и мы не отдадим своих территорий».

«Часть пузатых больных мужиков уже под конвоем отправилась затыкать дыры на фронте. Мало-помалу техника и боеприпасы заканчиваются, а украинская армия все время становится сильнее. Самое время открыть 2-й фронт».

«Все дело в непрофессионализме, нет профессионалов в России ни среди военных, ни среди политиков, ни среди хозяйственников. Только банда воров, прожравших наследие СССР. А у воров и бандитов судьба одна — их всех когда-нибудь укокошат или посадят».

«Матвиенко говорила, что россияне побегут в военкоматы вслед за ней. Они и побежали. Но туда ли?»

«Путин объявил частичную мобилизацию для армии РФ. Украина — частичную демобилизацию, но тоже для армии РФ».

«Если бы меня заставляли воевать на чужой территории, то я бы предпочел тюрьму. Там хоть жив останешься».

«Во время войны политики дают патроны, богатые дают еду, а бедные своих детей. Когда война заканчивается, политики подбирают остатки патронов и пожимают друг другу руки, богатые поднимают цены на продукцию, а бедные ищут могилы своих детей».

«Ребята, не уклоняйтесь от мобилизации, пройдите курс подготовки, а после переброски в Украину сразу обращайтесь к руководству страны и к ООН о вашей защите. Посмотрим, какой будет ажиотаж».

«Посмотрела репортаж из городка Тара. Так там такой скандал, слезы и крики под призывным пунктом. И это отправили первую партию. А что будет через 2-3месяца, когда эти уже в пакетах вернутся? Я верю, что бунт вполне возможен».

«Мобилизация Путина — это второй фронт. То есть Путин приступил не только к истреблению гордых украинцев, но и сильно им презираемых народов России», — пишут украинцы.

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