Ученые воссоздали лицо девушки из палеолита, жившей 31 тысячу лет назад 5 28.09.2022, 15:27

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Фото: Live Science

Стало известно, как выглядели древние обитательницы Чехии.

Еще 140 лет назад археологи обнаружили в одном из пещерных захоронений на территории современной Чехии человеческий череп. Тогда ученые пришли к выводу, что этот человек, пол которого определили, как мужской, жил 31 тысячу лет назад в палеолите, первом периоде каменного века. Но новое исследование показало, что череп принадлежит женщине и она могла жить намного раньше, пишет Live Science.

Новые исследования ученых определили, что найденный в конце 19 века череп принадлежал не мужчине, а 17-летней девушке и жила она в период между 43 тысячи и 26 тысяч лет назад. Более точный возраст пока установить не удалось. Но самое главное, что эта девушка считается одной из самых старых обнаруженных представителей Homo sapiens, останки которых нашли в Европе.

Двое бразильских ученых и исследователь из Чехии воспользовались полученной в рамках предыдущих исследований информацией и решили создать реконструкцию лица, жившей много тысячелетий назад женщины из каменного века.

«Мы просмотрели результаты некоторых современных исследований, и они указали на то, что череп действительно принадлежал девушке. Ученые пришли к такому выводу, когда сравнили такие же черепа, которые были обнаружены в этом же регионе. Затем мы использовали компьютерную томографию, чтобы воссоздать лицо этой молодой женщины из каменного века, а точнее из верхнего палеолита», — говорит Сисеро Мораес, бразильский эксперт по графике.

В найденном черепе не доставало нижней челюсти, но ученые использовали изображения челюсти современных людей разных рас, а также данные томографии древних человеческих черепов из каменного века, чтобы создать правильный образ древней женщины.

«Конечно, наше изображение не идеально, возможно эта женщина имела немного другие черты лица, но в целом она скорее всего выглядела примерно так, как это получилось в нашей реконструкции. По крайней мере, это лицо должно быть очень похожим на то, которое было у женщины, жившей несколько десятков тысяч лет назад», — говорит Мораес.

По словам ученых, это их субъективный взгляд на то, как выглядела древняя женщина, но они пытались придать ей максимально «живые» черты лица. Это касается абсолютно всех элементов полученного изображения.

«Что касается изначального неправильного определения пола по человеческим останкам, то такие случаи бывают. Например, в Бразилии обнаружили останки древнего человека, которого сначала приняли за женщину, но потом оказалось, что это все же мужчина», — говорит Мораес.

Помимо черепа, 140 лет назад, ученые обнаружили в пещерном захоронении разные каменные артефакты, но до сих пор мало что известно о том, кем была похороненная здесь 17-летняя девушка.

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