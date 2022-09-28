В Барановичском районе ввели масочный режим 28.09.2022, 19:24

В Беларуси зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.

Дополнительный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий введен в городе и районе с 23 сентября. Что это значит и какие меры профилактики нужно соблюдать, пояснили в санстанции.

По официальной информации Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 сентября 2022 года в стране регистрируется начало периода подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19. По этой причине на территории Барановичского региона введен дополнительный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Как разъяснили в Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии, в коллективах не должны находиться работники с симптомами ОРВИ, не исключающей инфекцию COVID-19. Таких необходимо своевременно отстранять от работы или учебы до их полного выздоровления.

Также на рабочих местах должна производиться ежедневная влажная уборка помещений с применением дезсредств, соблюдаться социальная дистанция. Помимо этого, работникам и физлицам необходимо носить медицинские маски и соблюдать гигиену рук с использованием дезсредств.

В больницах, поликлиниках и аптеках должны быть созданы все условия для минимизации риска распространения COVID-19 при приеме и пребывании пациентов с симптомами респираторных инфекций, не исключающими коронавирусной инфекции.

Работникам медучреждений необходимо носить медицинские маски и защитную одежду в соответствии с характером и особенностями выполняемой работы.

В учреждениях образования работники, студенты, курсанты и слушатели также должны пользоваться средствами защиты органов дыхания.

Помимо этого, вводится ограничение на проведения спортивных, культурно-массовых и других зрелищных мероприятий (выставки, музеи, театры, кинотеатры и другое), мероприятий в помещениях учреждений образования (актовый, музыкальный, спортивный залы, плавательный бассейн).

В учреждениях дошкольного образования, учреждениях с круглосуточным пребыванием детей запрещено принимать детей, в том числе вновь поступающих, в группы, в которых зарегистрированы случаи инфекции COVID-19, в течение 7 дней после регистрации последнего случая, а также запрещено объединять несколько групп в одну, за исключением аварийных ситуаций.

Также сообщается, что если 30% от общего количества учащихся учреждения образования отсутствуют по причине заболевания ОРИ, в том числе инфекции COVID-19, то об этом сразу же необходимо проинформировать местные исполнительные и распорядительные органы власти. Те, в свою очередь, должны принять решение о приостановлении образовательного процесса.

В транспортных организациях, в том числе в общественном транспорте, работники также должны использовать средства защиты органов дыхания (в случае отсутствия изолированной кабины водителя).

На объектах торговли и общественного питания, в организациях сферы бытового обслуживания населения (коммунальные объекты, почта, банки и т.д.) нужно обеспечить:

- использование медицинских масок работниками, непосредственно занятых обслуживанием населения;

- нанесение специальной разметки (не менее 1-1,5 метра между разметкой) для дистанцирования посетителей в местах расположения контрольно-кассовых узлов;

- недопущение скопления посетителей, обеспечив организацию безопасного перемещения посетителей с соблюдением социальной дистанции не менее 1-1,5 метров;

- информирование посетителей о необходимости при посещении объектов массового скопления людей (в том числе объектов общественного питания) соблюдения безопасной дистанции и использования медицинских масок.

На промышленных предприятиях, иных объектах и организациях работники также должны соблюдать масочный режим.

Контроль за соблюдением руководителями учреждений и предприятий дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий будет осуществляться специалистами Барановичского зонального ЦГиЭ. До 1 октября 2022 года Барановичский ЗЦГиЭ применит превентивные меры (предупредительная и разъяснительная работа), а после, при несоблюдении требований, – наказания в соответствии с действующим законодательством.

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