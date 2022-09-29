Наталья Радина: От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных 7 29.09.2022, 12:44

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Наталья Радина

Нельзя вступать в торг с диктаторами.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина призывает Запад быть принципиальным и не повторять старых ошибок по отношению к диктатурам. Об этом белорусская журналистка пишет в «Фейсбуке»:

— На фоне войны в Украине, вину за развязывания которой наряду с Путиным, безусловно, несет нелегитимный режим Лукашенко, сегодня, к сожалению, оказались в тени и практически без внимания международного сообщества судьбы белорусских политзаключенных. После выборов 2020 года, которые Лукашенко с треском проиграл, репрессии против белорусов вот уже более двух лет не прекращаются ни на один день. Развязан настоящий террор, сравнимый с геноцидом. В тюрьмах Беларуси сегодня в реальности находятся от 3 до 5 тысяч политзаключенных. Подсчитать точное число узников совести не в состоянии даже правозащитники, многие из которых сами оказались в заключении.

Людей содержат в чудовищных условиях, подвергая издевательствам и пыткам. Жизнь каждого из них в опасности, потому что в белорусских тюрьмах убивают. Как убили политзаключенного Витольда Ашурка, скончавшегося от сильных травм, полученных в результате избиения охранниками в колонии Шклова.

Лидера белорусской оппозиции и политзаключенного Николая Статкевича, который за годы диктатуры Лукашенко провел в заключении более 10 лет, сегодня содержат в нечеловеческих условиях. В колонии особого режима в Глубоком его держат в одиночной камере размером один на три метра. На прогулки политика не выводят, постоянно отправляя в штрафной изолятор с еще более тяжелыми условиями. Сейчас с ним вообще отсутствует какая-либо связь.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк помещена в колонию для женщин-рецидивисток — одну из самых страшных тюрем страны. Почти два месяца женщина провела в чудовищных условиях карцера.

Политзаключенный Николай Автухович держал сухую голодовку двадцать дней, добиваясь передачи писем от родственников. Его организм полностью обезвожен, разлагаются ткани почек.

Политзаключенный Игорь Олиневич, осужденный на 20 лет, в настоящее время держит голодовку протеста против тюремного произвола.

Политзаключенный Степан Латыпов, пытаясь остановить пытки, на суде попытался порвать себе горло ручкой, а в тюрьме глотал лезвия и резал вены.

Таких страшных историй — огромное количество. Мир не должен отводить фокус внимания с судеб белорусских политзаключенных. Нет ничего важнее человеческой жизни.

Необходимо продолжать давление на режим Лукашенко, усиливая против него санкции, и синхронизируя эти ограничения с санкциями против Путина. В последних санкционных пакетах ЕС несправедливо не упоминается Беларусь, это необходимо немедленно исправлять. Также важно внимательно следить за исполнением санкционного режима и вводить вторичные санкции против стран, которые позволяют диктатурам закупать и реализовывать запрещенную продукцию.

Нельзя вступать в торг с диктаторами. Не нужно повторять старых ошибок. Необходимо проявить принципиальность и жестко требовать от режима Лукашенко безусловного освобождения всех политзаключенных.

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