Российские хоккеисты спровоцировали драку «стенка на стенку» с украинцами и поплатились 3 29.09.2022, 14:47

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Легионеры «Буз Адама» устроили потасовку с украинскими игроками «Барселоны».

Российские хоккеисты спровоцировали массовую драку во время стартового раунда Континентального кубка по хоккею в матче между турецким клубом «Буз Адам» и испанской «Барселоной» (9:4).

Об этом сообщает пресс-служба ФХУ.

В заявке турецкого клуба на турнир оказались 12 россиян. Они спровоцировали первую драку в начале третьего периода, а затем начали оскорблять украинских хоккеистов «Барселоны» - Артема Пономаренко, Станислава Дидковского и его отца-тренера Даниила.

На последней минуте встречи произошла еще одна массовая потасовка. Главный судья встречи Филипп Метзингер выписал суммарно 124 минуты штрафа, 91 из которых получили хоккеисты «Буз Адама».

«Надо было ответить за себя, поэтому в конце я вызвался на лед и попросил партнеров поддержать меня постоять за Украину против российской орды. Вышла драка «стенка на стенку», но три раза мне хорошо удалось попасть в цель – губы у игрока турецкой команды точно разбиты», - рассказал украинец Артем Пономаренко.

Артем Пономаренко также рассказал, что в составе «Буз Адама» выступает 18-летний украинский голкипер из Днепра Станислав Теплицкий, и там он терпит издевательства российских одноклубников.

«Я разговаривал с украинским легионером стамбульцев и ему там несладко: россияне затыкают рот, мол, молчи, молодой. Ну а сейчас в Еврокубке собственными ушами услышал прямой текст матов и угроз от российского хоккеиста в адрес Дедковского-старшего в стиле: «Я тебя и твою семью убью». А когда один из россиян забил гол в наши ворота, то подъехал к скамье запасных «Барсы» и попытался унизить: «Эй, сосунки из Украины, вам так и нужно. Правильно вас там бомбят», - рассказал Пономаренко.

В Федерации хоккея Украины отреагировали на случившееся во время матча «Буз Адам» - «Барселона»:

«Русская агрессия против украинцев не ограничивается лишь военной схваткой на поле боя в Донецкой, Луганской, Харьковской или Херсонской областях. Пылко и противно везде, где дышит враг, который провоцирует и устраивает локальные вспышки агрессии даже там, где этого никто не ожидает - спортивных площадках в международных матчах», - говорится в заявлении.

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