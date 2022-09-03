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Под Херсоном Bayraktar превратил САУ «Акация» оккупантов РФ в мелкую пыль

  • 3.09.2022, 8:17
Под Херсоном Bayraktar превратил САУ «Акация» оккупантов РФ в мелкую пыль

Ликвидирована и другая техника и живая сила врага.

Украинские военные «обнулили» военную технику российских оккупантов в Херсонской области. В Сети появились кадры поражения ударным БПЛА Bayraktar TB2 120-мм возимого миномета 2Б11 и грузовика армии РФ.

Видео, предположительно, сделано на Херсонском направлении. Предположительно, оккупанты РФ завершили участие в «спецоперации» 1 сентября.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365». Кроме этого 31 августа ВСУ прицельным ударом с беспилотника уничтожил российскую самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация».

Судя по кадрам из Херсонской области, армия РФ могла потерять не только САУ, но и несколько захватчиков.

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