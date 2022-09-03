Под Херсоном Bayraktar превратил САУ «Акация» оккупантов РФ в мелкую пыль
- 3.09.2022, 8:17
Ликвидирована и другая техника и живая сила врага.
Украинские военные «обнулили» военную технику российских оккупантов в Херсонской области. В Сети появились кадры поражения ударным БПЛА Bayraktar TB2 120-мм возимого миномета 2Б11 и грузовика армии РФ.
Видео, предположительно, сделано на Херсонском направлении. Предположительно, оккупанты РФ завершили участие в «спецоперации» 1 сентября.
Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365». Кроме этого 31 августа ВСУ прицельным ударом с беспилотника уничтожил российскую самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация».
Судя по кадрам из Херсонской области, армия РФ могла потерять не только САУ, но и несколько захватчиков.