«Домой в Тулу вернется в пакете»: ВСУ ликвидировали важного командира РФ в Херсоне 2 3.09.2022, 9:24

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Оккупанта уничтожили во время удара по Антоновскому мосту.

Украинские военные продолжают наносить удары в районе Антоновского моста, лишая оккупантов в Херсоне возможности получить подкрепление.

В результате одного из последних ударов ВСУ по понтонной переправе в районе Антоновского моста был уничтожен заместитель командира батальона майор Кузнецов Антон.

Об этом сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан «Штирлиц».

«Домой в Тулу он вернется в пакете (максимум АТБ). Кроме того, там же было уничтожено много другого русского м*са и военной техники: КамАЗы с БК, гаубицы и автомобили», - прокомментировал военный.

Напомним, 26 августа армия РФ в очередной раз пережила несколько неприятных минут под «дружественным огнем» ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне. Обстрел произошел через несколько часов после выхода в эфире сюжета пропагандистов о стройке паромной переправы около моста.

30 августа украинские защитники снова атаковали мост в Херсоне, обнуляя новую переправу оккупантов РФ из барж. Пропаганда заявила, что российская ПВО якобы сбила все ракеты, однако, судя по кадрам с места событий, все же попали в цель.

2 сентября ВСУ нанесли удар в районе Антоновского железнодорожного моста, когда там находилась вражеская техника с боеприпасами.

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