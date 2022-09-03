Британская разведка: Наступление ВСУ на Херсон поставило командование РФ перед дилеммой 3.09.2022, 9:45

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Украинские защитники смогли достичь эффекта «тактической внезапности».

Контратаки ВСУ во временно оккупированной Херсонской области сосредоточены на трех направлениях. Украинские защитники воспользовались проблемами в войске захватчиков и сумели достичь «тактической внезапности». На фоне этого руководству РФ придется выбирать, куда перебросить резервы.

Такими сведениями поделились представители британской разведки в свежем отчете о войне в Украине.

«С 29 августа 2022 года Вооруженные силы Украины проводят возобновленные наступательные операции на юге Украины. Одним из элементов этого наступления является продолжающееся продвижение на широком фронте к западу от Днепра, сосредоточенное на трех направлениях в пределах оккупированной Россией Херсонской области», — сообщили в британской разведке.

В отчете сказано, что в рамках операции украинские защитники пытаются выполнить ограниченные оперативные цели. Однако они уже смогли достичь эффекта неожиданности.

«Силы Украины, вероятно, достигли определенной степени тактической внезапности, используя плохое материально-техническое обеспечение, управление и руководство российских вооруженных сил», — добавили в британской разведке.

На фоне контратак РФ придется выбирать, куда перебросить резервы. Бои также продолжаются в Донецкой и Харьковской областях, где тоже могут понадобиться подкрепления.

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