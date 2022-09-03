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Британская разведка: Наступление ВСУ на Херсон поставило командование РФ перед дилеммой

  • 3.09.2022, 9:45
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Британская разведка: Наступление ВСУ на Херсон поставило командование РФ перед дилеммой

Украинские защитники смогли достичь эффекта «тактической внезапности».

Контратаки ВСУ во временно оккупированной Херсонской области сосредоточены на трех направлениях. Украинские защитники воспользовались проблемами в войске захватчиков и сумели достичь «тактической внезапности». На фоне этого руководству РФ придется выбирать, куда перебросить резервы.

Такими сведениями поделились представители британской разведки в свежем отчете о войне в Украине.

«С 29 августа 2022 года Вооруженные силы Украины проводят возобновленные наступательные операции на юге Украины. Одним из элементов этого наступления является продолжающееся продвижение на широком фронте к западу от Днепра, сосредоточенное на трех направлениях в пределах оккупированной Россией Херсонской области», — сообщили в британской разведке.

В отчете сказано, что в рамках операции украинские защитники пытаются выполнить ограниченные оперативные цели. Однако они уже смогли достичь эффекта неожиданности.

«Силы Украины, вероятно, достигли определенной степени тактической внезапности, используя плохое материально-техническое обеспечение, управление и руководство российских вооруженных сил», — добавили в британской разведке.

На фоне контратак РФ придется выбирать, куда перебросить резервы. Бои также продолжаются в Донецкой и Харьковской областях, где тоже могут понадобиться подкрепления.

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