Генерал Бен Ходжес: Тысячи российских военных будут захвачены или уничтожены внутри котла 1 3.09.2022, 10:53

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Россияне вряд ли смогут остановить решительное украинское наступление на Херсон.

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес в интервью сайту Charter97.org оценил ситуацию на фронтах в Украине и перспективы режима Лукашенко.

— Недавно Лукашенко открыто угрожал Западу: «Они [Запад] должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут», а также добавил, что «все готово», подразумевая что белорусские военные самолеты уже модифицированы и способны нести ядерное оружие. Делают ли подобные заявления ядерный конфликт на шаг ближе или это всего лишь блеф?

— Во-первых, это безответственно со стороны Лукашенко использовать такие формулировки. Это ненужно, а также бессодержательно. Когда он говорит об эскалации, Запад не обострял ситуацию — это делает Россия, которая вместе с правительством Лукашенко вторглась в Украину. Так что заявление о том, что это эскалация со стороны Запада, — пустая риторика.

Во-вторых, я ни на секунду в это не верю. Идея о том, что каким-то образом Военно-Воздушные Силы из Беларуси будут нести ядерное оружие, чтобы помочь России, кажется мне совершенно невероятной, и я бы ожидал, что народ Беларуси каким-то образом поднимется, чтобы это предотвратить. Я думаю также, что люди в окружении Лукашенко осознают, что участвовать в каком-либо ядерном ударе для Беларуси было бы самоубийством, потому что США и Великобритания не смогли бы остаться в стороне, им пришлось бы отвечать на любое применение ядерного оружия. Поэтому, я думаю, что это очень маловероятно.

И, наконец, скажу, что это безответственно еще и с учетом безрассудного поведения российских войск около Запорожской АЭС говорить о каком-то применении ядерного оружия, в то время как сотни миллионов людей уже обеспокоены опасностью от ЗАЭС; это дальнейшее безрассудное поведение Лукашенко.

Но он продолжает играть в свою игру, пытаясь удовлетворить Москву, ничего на самом деле не делая. Думаю, что это часть этой игры.

— Если смотреть с западной и украинской стороны, то, как правило, Украина избегает открытых ударов по территории России. Вам это кажется правильной стратегией — не провоцировать Путина, или это чрезмерная сдержанность по отношению к нему?

— Думаю, что из США и других западных столиц было раздавалось слишком много речей о том, чтобы не провоцировать Кремль и чтобы не было эскалации до Третьей мировой войны. Полагаю, мы видели, что Россия не способна сделать это ничем, кроме ядерного оружия. И я не считаю правдоподобным или вероятным то, что Россия применит ядерное оружие на территории Украины по причинам, которые я уже приводил.

Думаю, что в отношении нанесения ударов Украиной по целям внутри России, то конечно, если российские самолеты взлетают с аэродрома на территории России и убивают невиновных украинских мирных жителей ракетами, выпущенными с территории России, то украинский Генштаб, я полагаю, мог бы обоснованно наносить удары по этим целям. Конечно, они должны будут проводить политический расчет о том, каковы будут другие последствия, но в плане обоснованности выбора целей, по ним могут наноситься удары. И я бы также сказал (и это решать Украине), если российские самолеты взлетают из Беларуси и убивают невиновных украинских мирных жителей, то, думаю, это становится обоснованными целями, но это решать Украинскому Генеральному Штабу.

Я бы ожидал, что большинство жителей Беларуси недовольны тем, что российские самолеты вылетают из Беларуси и убивают невиновных украинских мирных жителей.

— Информация о Херсоне очень ограничена, однако не могли бы ли вы объяснить, чем значимы события, происходящие там, и на что стоит обращать внимание?

— У нас не много информации о том, что происходит в Херсоне, но у нас и не должно быть много информации. Украинский Генштаб очень хорошо справляется с защитой информации (как мы это называем, оперативной безопасностью), потому что, если мы это знаем, то это знают и русские.

Считаю, Украинский Генштаб проделал хорошую работу в последние несколько недель по созданию условий, того, что мы называем «операциями формирования», созданием условий для контрнаступления (на тот момент, когда они будут готовы): уничтожению российских логистических цепочек, уничтожению российских штабов, уничтожению российских аэродромов и линий связи, уничтожению российской артиллерии и ракет, и разрушению мостов, которые могли бы использоваться русскими для перемещения через Днепр в Херсоне и окрестностях. Итак, все эти важные шаги были предприняты. Мы также видели, нападения партизан и сил специального назначения на различную инфраструктуру на оккупированных территориях, включая, например, убийство главного коллаборациониста в Херсоне. Думаю, мы будем наблюдать все больше и больше подобных событий, которые создают страх и неразбериху в тылу, и мы должны следить за этим. У русских недостаточно сил для защиты собственного тыла. Итак, это важная часть подготовки Украины.

Полагаю, я не знаю этого наверняка, но я бы полагал, что они также наращивали силы для на случай контратаки, не поддаваясь искушению бросать все, что есть, в битву. Вместо того, чтобы мобилизовать эти силы, подготовили их к моменту для использования, когда будут подходящие условия (и только Украинский Генеральный Штаб будет знать когда настанет правильный момент). Итак, думаю, что мы, вероятно, наблюдаем нечто вроде этого, но мы не будем знать точно, как мне кажется, еще несколько дней.

Почему это важно? Во-первых, Херсон был первым захваченным областным центром. И мы видели, что Россия собирается сделать – русифицировать все: рубль, язык, культуру. Они уничтожают все аспекты украинской культуры, какие только могут, и расставляют своих людей на местах. Так что важно это переломить и особенно сделать это до любого фиктивного референдума о статусе Херсонской области.

Во-вторых, потенциально тысячи российских военнослужащих будут захвачены или уничтожены внутри такого котла, если Украина захочет это сделать. Это станет серьезным ударом по российским силам, и Кремль не сможет придумать такую сказку, которая бы это объяснила. Можно сказать с уверенностью, российские войска, застрявшие в Херсоне, не будут сражаться так, как это делали украинские солдаты в Мариуполе — это будет сопоставление воли к сражению и возможностей.

В-третьих, если ликвидировать Херсон как российский анклав, то у украинцев появится возможность переместить HIMARS и другие ракетные установки дальше на восток, гораздо ближе к Крыму. Итак, после этого можно представить себе возможность ежедневных атак на всю инфраструктуру, включая, порт в Севастополе на Крымском полуострове. Это действительно сильно затруднит для России проведение операций из Крыма. Черноморский флот уже прячется за полуостровом, а у Украины нет даже ВМФ. Это [захват Херсона] очень затруднит жизнь русским. И уж точно вы больше не увидите русских туристов на пляжах в Крыму.

— Почему вы считаете, что для России сложно призвать на войну 137 тысяч человек (как вы упомянули в одном из своих недавних интервью)?

— Во-первых, я никогда не верю цифрам из России. Цифры, которые они десятилетиями сообщали о том, сколько у них войск, всегда были завышены на 20-30% — все время ложные цифры. Это классический метод коррупции — сообщать завышенное количество солдат для получения зарплат, а потом прикарманивать разницу. Так что я не верю ни одной цифре.

Во-вторых, они уже не могут заполнить те подразделения, которые у них есть. Нет ни одного полностью укомплектованного российского подразделения. Так где же они возьмут 137 000 новых свежих призывников для передовой?

Да, в России проживает где-то от 130 до 140 миллионов человек. Это сокращающееся население. Это не здоровое население. Многие молодые люди пытаются оттуда выбраться. Заметно, что почти никто не приезжает [на войну] из Москвы или Петербурга. Все жертвы — из этнических регионов за пределами двух крупных российских городов, потому что никто не хочет служить в российской армии. Вы видели те же видео, что и я, с людьми на пляже в Крыму. Я видел много молодых, здоровых людей спортивного телосложения. Почему они не пошли в армию, если Крым для них святая земля?

Вот почему я не верю, что они когда-либо смогут привлечь столько людей. И на самом деле, я не думаю, что они даже собираются призвать столько людей. Думаю, это свидетельствует о некотором замешательстве, которое происходит внутри Кремля.

Все мы видели видео об ужасном качестве каски, которую носит российский солдат, ужасных условиях, неспособности российской логистической системы обеспечить своих солдат продовольствием и боеприпасами, медицинской помощью. Если мы это увидим, то это видят и русские; и семьи не захотят, чтобы их сын попал в такую ситуацию. Итак, это еще одна причина, почему я не думаю, что мы увидим много добровольцев.

— Каковы ваши ожидания относительно того, как будет выглядеть этот конфликт в последующие 6 месяцев?

— Из-за ужасной логистики русские истощены. Они не могут обеспечить никакую наступательную операцию. Не думаю, что они смогут остановить решительное украинское наступление, если Запад будет поддерживать Украину. Полагаю, что к концу этого года мы увидим, как российские силы будут полностью отброшены к линии 23 февраля. Подумайте о карте: после шести месяцев, со всеми преимуществами и всем предполагаемым военным потенциалом России посмотрите на маленькую тонкую полоску Украины, который они контролируют. И она становится меньше. Так что я считаю вполне правдоподобным, что к концу этого года Украина оттеснит Россию к линии 23 февраля.

И я верю, что мы увидим возвращение Крыма под украинский суверенитет, вероятно, в какой-то момент в следующем году через сочетание военных и дипломатических усилий. Президент Зеленский сказал: «С Крыма все началось, Крымом все и закончится». Думаю, это именно то, во что верит весь украинский народ.

И я бы сказал, что режим Лукашенко прямо сейчас, осознает, что приковал себя наручниками к трупу; что они, вероятно, пытаются придумать, как им выжить, отдаляясь от Кремля.

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