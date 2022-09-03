Столкновение России и НАТО намечается еще в одном месте 3.09.2022, 11:05

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Что общего между российско-украинской войной и таянием арктических льдов?

Генеральный секретарь НАТО посетил арктическую зону Канады. Госдепартамент США анонсировал должность посла по особым поручениям по вопросам Арктики. Еще два члена Арктического совета присоединяются к НАТО. В целом движение арктических льдов все больше влияет на мировую политику, пишет zn.ua.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые в нынешнем качестве посетил арктическую зону в конце августа. Как норвежский политик он хорошо понимает арктическую проблематику и много раз бывал за Полярным кругом. Но визит в арктическую зону Канады был важен как первый в своем роде. Генсек Альянса не решает практических военных вопросов. Поэтому его визит на объекты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки можно считать символическим. Однако этот символизм указывает на политическое внимание, уделяемое Арктике в НАТО.

В новой Стратегической концепции Альянса, принятой в июне этого года, Арктика формально не упоминается. Там сказано о деструктивных действиях России на Крайнем севере и о последствиях изменения климата. Но с другой стороны, Арктический совет — международная структура, созданная в 1990-е для координации действий стран, омываемых водами Северного ледовитого океана — в скором времени превратится еще в один Совет НАТО—Россия. Арктический совет объединяет Данию, Исландию, Канаду, Норвегию, Россию, США, Финляндию и Швецию. На момент создания это были пять стран НАТО, две нейтральные страны и Россия. Через год-два это будет семь стран НАТО против России. Арктические Финляндия и Швеция отказались от своего нейтрального статуса в пользу членства в Альянсе, осознав на примере Украины реальность российской угрозы.

Двухгодичное председательство в Арктическом совете в прошлом году перешло к России. Но в полной мере попредседательствовать она не успела. На фоне уже существовавших тогда санкций многие совместные с Россией проекты были заблокированы. С началом широкомасштабного нападения России на Украину другие арктические страны приостановили свое участие в Арктическом совете, оставив Россию в агрессивном одиночестве. В начале июля эти арктические страны (в скором времени все они — члены НАТО) объявили, что восстановят работу Арктического совета без России, создав своего рода «Арктическую семерку». Таким образом, через некоторое время вполне может оформиться A7 в дополнение к G7, «большой семерке».

Визит Столтенберга на арктический радар Командования воздушно-космической обороны Северной Америки напомнил, что пока Россия и Китай — ядерные страны, стремящиеся бросить вызов США, Арктика будет оставаться ключевой зоной теоретически возможной глобальной ядерной войны. Случись она, через Арктику будет наноситься большинство ракетных и авиационных ударов, значительная часть морских ударов ядерных сил.

Чтобы такая возможность ядерной войны оставалась лишь теоретической, НАТО будет поддерживать военный баланс в Арктике. Перед июньским саммитом Альянса Канада объявила о выделении в течение ближайших нескольких лет 4,9 млрд долл. на модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, объекты которого на прошлой неделе посетил генеральный секретарь НАТО. В течение двух десятилетий Канада собирается потратить на укрепление арктической обороны 40 млрд долл., из которых 15 млрд — на улучшение инфраструктуры.

Йенс Столтенберг прямо указал на агрессивное поведение России и притязания Китая как непосредственные причины повышения внимания НАТО к Арктике. Российские и китайские идеологи видят в этом новую глобальную битву за ископаемые ресурсы и транспортные коммуникации. Китай готов расширить российский Северный морской путь до «арктического шелкового пути». Россия отчаянно доказывает на площадках ООН, что ее континентальный шельф, богатый ископаемыми ресурсами, простирается до берегов Канады.

В толще дна Северного ледовитого океана, по имеющимся оценкам, находится 90 млрд баррелей нефти. Этого достаточно для четырех лет всей мировой добычи нефти на существующем уровне. Не менее существенно — там на один триллион долларов редкоземельных металлов, важных для экономики зеленого перехода. Россия верит в нефть, Китай — в редкоземельные металлы. И все, включая НАТО, верят в новую географию транспортных маршрутов, возникающую в результате глобального потепления. Арктика теплеет быстрее, чем планета в среднем. Темпы потепления высоки. Если температура в Арктике поднимется более чем на градус, то не только откроются новые транспортные маршруты, экономящие 20 дней при перевозках из Европы в Азию, но и виноградники с юга Европы переместятся на ее Север. Уже сейчас выращивание винограда на шведском Готланде в Балтийском море становится рентабельным.

В новой стратегической концепции НАТО изменению климата уделяется значительное внимание именно потому, что меняется военная география и условия ведения войны. Военные подводные лодки не будут заниматься бурением нефтяных скважин. Но морская доставка военных грузов из Северной Америки и Европы на Тайвань, в Японию и Южную Корею — вопрос актуальный уже в обозримой перспективе.

Администрация Джозефа Байдена настроена в отношении Арктики не столь решительно, как была настроена администрация Дональда Трампа. Последний не сильно шутил, когда предлагал, чтобы США купили у Дании Гренландию — наиболее приближенный к Северному полюсу массив суши. Столь практичный подход к природным ресурсам был антагонистичен интересам Китая и России, но понятен им по сути. В Пекине и Москве видели в этом близкое им средневековое стремление к разделу мира.

Взгляды администрации Байдена в отношении Арктики сложнее и менее понятны. Они, вероятно, просто еще не сформированы. Идея повысить ранг координатора по вопросам Арктики (существующий в структуре Госдепартамента) до посла по особым поручениям, как раз и означает стремление сформировать политику. Сейчас понятно, что роль Арктики остается важной с военной точки зрения, в ближайшее время она будет расти в транспортном отношении, и это также будет иметь военное измерение.

Вероятно, со временем станет важной экономическая роль Арктики как источника ресурсов — рыбы, нефти и лантана. НАТО в Арктике сейчас точно не за этим. Возможно, арктической экономикой займется новая «Арктическая семерка», группа стран Альянса с общими северными интересами. Со всем этим, вероятно и должен будет разобраться новый американский посол по особым поручениям по вопросам Арктики.

Вряд ли можно серьезно воспринимать российские нарративы, что российско-украинская война является периферией некоего иного противостояния, например, за влияние в Арктике. Но российско-украинская война и таяние арктических льдов, возможно, сопоставимы по влиянию на мировую политику.

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