Ученые разгадали одну из загадок строительства египетских пирамид 3 3.09.2022, 20:53

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Согласно новому исследованию, ныне пересохший рукав Нила помог построить египетские пирамиды.

Ученые подтвердили давнюю теорию о том, что древним египтянам удалось построить массивные пирамиды Гизы тысячи лет назад благодаря водной стихии. Об этом свидетельствуют новые данные, полученные в результате исследований, проведенных учеными из университета Экс-Марсель, пишет CNN (перевод - «Униан»).

В частности, при помощи данных палеоэкологов ученые смогли воссоздать, как могла выглядеть река Нил в Египте в течение последних 8000 лет.

Они определили, что строители пирамид, вероятно, воспользовались «ныне несуществующим» рукавом реки Нил для перевозки строительных материалов. В частности, прежние водные ландшафты и более высокие уровни рек около 4500 лет назад способствовали строительству комплекса пирамид Гизы.

Так, Великая пирамида Гизы, также известная как Пирамида Хеопса, высотой около 230 метров, была построена в 2600 году до н. э. Она состоит из 2,3 миллиона каменных блоков общей массой 5,75 миллиона тонн.

Ученые давно предполагали, что древние египтяне, вероятно, использовали бывшие части Нила для перемещения тонн известняка и гранита, необходимых для строительства гигантских сооружений. Нынешние водные пути Нила ушли слишком далеко от места пирамид, чтобы их можно было использовать.

Это объяснение, известное как гипотеза «комплекса речного порта», утверждает, что древние египетские инженеры проложили небольшой канал от пирамиды до рукава Нила вдоль западного края поймы реки и углубили бассейны до дна реки. По словам исследователей, ежегодные паводковые воды функционировали как гидравлический подъемник, позволяя им перемещать массивные каменные блоки на строительную площадку.

Однако, по словам исследователей, до сих пор у ученых не было четкого понимания того, какие именно ландшафты были использованы. Используя комбинацию методов для реконструкции древней поймы Нила, исследовательская группа обнаружила, что египетские инженеры могли использовать ныне пересохший рукав Нила Хуфу для перевозки строительных материалов на место пирамид Гизы.

Свежие данные показали, что район Хуфу процветал в первой половине периода Древнего царства Египта, примерно с 2700 по 2200 год до нашей эры, когда, вероятно, и произошло строительство трех основных пирамид: во время правления фараонов Хеопса, Хефрена и Менкаура в рукаве все еще был достаточно высокий уровень воды, чтобы древние инженеры могли перемещать огромные каменные блоки и строить величественные пирамиды.

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