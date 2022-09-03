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ВСУ снова ударили по Антоновскому железнодорожному мосту

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  • 3.09.2022, 21:09
ВСУ снова ударили по Антоновскому железнодорожному мосту

В районе моста видна задымленность.

По Антоновскому железнодорожному мосту на Херсонщине снова нанесли удар. Об этом сообщает unian.net со ссылкой на Стратком Вооруженных сил Украины.

- Антоновский железнодорожный мост. Кто-то курит сигары, - говорится в сообщении.

В Страткоме опубликовали видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее в сети появилась информация о очередные взрывы в оккупированном Херсоне. Было по меньшей мере 8 «прилетов». По данным очевидцев, уничтожена гостиница-сауна «Затерянный мир». Там базировались русские.

Оккупанты молчат об уничтожении своей базы. Подтверждение Украины появилось первым.

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