ВСУ снова ударили по Антоновскому железнодорожному мосту

ВСУ снова ударили по Антоновскому железнодорожному мосту1
- 3.09.2022, 21:09
В районе моста видна задымленность.
По Антоновскому железнодорожному мосту на Херсонщине снова нанесли удар. Об этом сообщает unian.net со ссылкой на Стратком Вооруженных сил Украины.
- Антоновский железнодорожный мост. Кто-то курит сигары, - говорится в сообщении.
В Страткоме опубликовали видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.
Ранее в сети появилась информация о очередные взрывы в оккупированном Херсоне. Было по меньшей мере 8 «прилетов». По данным очевидцев, уничтожена гостиница-сауна «Затерянный мир». Там базировались русские.
Оккупанты молчат об уничтожении своей базы. Подтверждение Украины появилось первым.