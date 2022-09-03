ВСУ за несколько дней уничтожили в Кременной около 300 оккупантов 3.09.2022, 21:37

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Украинские защитники дают мощный отпор россиянам в Луганской области.

Вооруженные силы Украины в течение нескольких дней уничтожили в Кременной Луганской области около 300 российских оккупантов. Об этом 3 сентября сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, кроме почти 50 тысяч погибших захватчиков, в число российских потерь могут входить еще около 100 тысяч раненых военных.

- Последние несколько дней были «яркими» в Кременной. В результате многочисленной «бавовны» на концерт [умершего российского певцы Иосифа] Кобзона пошли около 300 рашистов вместе с техникой, – написал Гайдай.

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