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В «красную зону» в Рогачеве ежедневно приходят 90-100 человек

  • 30.09.2022, 10:56
В «красную зону» в Рогачеве ежедневно приходят 90-100 человек
архивное фото

Пациенты есть и в реанимации.

На Гомельщину вернулся «Омикрон», но полную информацию, как и прежде, официально не предоставляют. Про общую картину можно судить по отрывочным фактам из регионов, пишет «Флагшток».

В Рогачеве ежедневно в «красную зону» приходят в среднем 90-100 человек с температурой, но «Омикрон» подтверждается не у всех, рассказали в ЦРБ газете райисполкома.

По словам медика, коронавирус протекает преимущественно в легкой и средней форме, но фиксируются и случаи и тяжелого протекания COVID-19 — «пациенты есть и в реанимации».

Медики призвали к бустерной вакцинации.

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