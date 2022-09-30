Видеофакт: Российские войска бегут из-под Лимана

Видеофакт: Российские войска бегут из-под Лимана15
- 30.09.2022, 11:37
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Оккупанты пытаются убежать кустарниками и лесами, бросая технику.
Украинские защитники взяли в окружение россиян в районе Лимана Донецкой области. Понимая близкий конец, ВС РФ начали бежать с позиций.
Видео, как бегут россияне, выложили в Сети украинские защитники, сообщает ТСН.
На кадрах видно, как российские войска помчали с позиций и убегают кустарниками и лесами в сторону оккупированной территории Донбасса. Они бегут «с голыми руками», бросив технику.
«Вторая армия мира» бежит. Пытаются прорваться из котла. Большая тактическая перегруппировка началась», — говорится в сообщении.