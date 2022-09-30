Видеофакт: Российские войска бегут из-под Лимана 15 30.09.2022, 11:37

12,612

Оккупанты пытаются убежать кустарниками и лесами, бросая технику.

Украинские защитники взяли в окружение россиян в районе Лимана Донецкой области. Понимая близкий конец, ВС РФ начали бежать с позиций.

Видео, как бегут россияне, выложили в Сети украинские защитники, сообщает ТСН.

На кадрах видно, как российские войска помчали с позиций и убегают кустарниками и лесами в сторону оккупированной территории Донбасса. Они бегут «с голыми руками», бросив технику.

«Вторая армия мира» бежит. Пытаются прорваться из котла. Большая тактическая перегруппировка началась», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».