Патриарх РПЦ Кирилл заболел коронавирусом 13 30.09.2022, 12:45

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Его перевели на постельный режим.

Патриарх РПЦ Кирилл заболел коронавирусом.

Главу Московского патриархата перевели на постельный режим. Состояние удовлетворительное.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — сообщил руководитель пресс-службы патриархата.

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