Патриарх РПЦ Кирилл заболел коронавирусом13
- 30.09.2022, 12:45
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Его перевели на постельный режим.
Патриарх РПЦ Кирилл заболел коронавирусом.
Главу Московского патриархата перевели на постельный режим. Состояние удовлетворительное.
«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — сообщил руководитель пресс-службы патриархата.