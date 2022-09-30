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Российская пехота трусливо бежит из-под Лимана: новое видео

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  • 30.09.2022, 13:55
  • 5,672
Российская пехота трусливо бежит из-под Лимана: новое видео

Оккупанты лавой убегают через лесополосу.

В Сухопутных войсках ВСУ показали жалкое бегство россиян на Лиманском направлении.

На опубликованном видео видно, как десятки оккупантов пытаются спастись и убегают лесами на Лиманском направлении на Донбассе. По предварительным оценкам, там оккупанты могли оказаться в окружении.

Соответствующее видео показали в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

«На видео, вероятно, «тактическая перегруппировка» оккупационных войск на Лиманском направлении», — говорится в описании под видео.

Напомним, ранее в Сети показали видео, как (россияне бегут от ВСУ https://charter97.org/ru/news/2022/9/30/517909/), покидая собратьев и технику.

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