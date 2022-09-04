В Минске закрылись магазины двух известных брендов одежды 4.09.2022, 9:04

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Остатки коллекций распродаются на скидках.

В Минске закрылись магазины Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которыми управляет «Табак-Инвест». Вы все еще можете купить одежду этих брендов — остатки распродают на скидках, но новых коллекций в Беларуси не будет, рассказывает Realt.

В «Короне Замок» на проспекте Победителей вместо вывески Tommy Hilfiger появилась Point. Там еще продаются вещи американского бренда, многие из которых на скидках, а на витрине написан старый адрес сайта. Но в магазине журналистам уточненили, что сейчас продают остатки. Женский джемпер можно купить за 311 рублей вместо 389, а плащ — за 576 рублей, раньше он стоил 960.

— Больше возить Tommy Hilfiger не будут, сюда добавят другой бренд — точно будет Marc O’Polo Denim и что-то еще, а Tommy Hilfiger сейчас распродается, многое на скидках, — объяснила продавщица.

В «Короне» на Кальварийской вместо красно-синей эмблемы Tommy Hilfiger появилась вывеска Dress Code. Поставок этого бренда там давно не было, рассказали сотрудники магазина.

В «Замке» на месте, где раньше размещался Calvin Clein, теперь вывеска Top Place. Но брендовые вещи остались. Правда, со скидкой продают не все. Но спортивные женские брюки, например, продаются за 177 рублей вместо 295. Новых коллекций, скорее всего, здесь уже не будет, рассказали в магазине.

В компании «Табак-Инвест», которая управляла этими магазинами и сама импортировала Tommy Hilfiger и Calvin Klein в Беларусь, ситуацию по телефону нам не прокомментировали. Журналисты Realt.by отправили письменный запрос.

Напоминим, в начале марта американская компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, заявила, что уходит из Беларуси и России.

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