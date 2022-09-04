Умер белорус, которого россиянин месяц назад ударил ножом в сердце 1 4.09.2022, 9:27

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Нападавший находится в тюрьме.

31 августа в больнице австрийского города Грац умер 31-летний белорус, которого россиянин ранил ножом чуть более месяца назад. Об этом сообщает «Беларусь и мир» со ссылкой на местную полицию.

Напомним, что инцидент произошел вечером 28 июля в городском саду Фольксгартен. После ожесточенной ссоры белоруса ударили ножом в область сердца.

В качестве подозреваемого был объявлен в розыск 55-летний россиянин. Полиция быстро задержала его. Он заявил, что пострадавший напал первым, а россиянин схватил лежавший на столе нож, чтобы защититься.

Как уточняла местная пресса, конфликт произошел в закусочной. Медики на месте оказали раненому первую помощь и доставили в государственную больницу Граца. Белорусу сделали экстренную операцию на сердце, после чего он оставался в реанимации. 31 августа он скончался.

Обвиняемый по-прежнему находится в тюрьме. Расследование по делу продолжается.

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