В Ошмянах рухнула стена зерносклада 4.09.2022, 15:41

Под завалами оказалась 40-летняя женщина.

Под завалами из зерна и обломков кирпичей рухнувшей стены зерносклада в Ошмянах оказалась женщина. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

ЧП в Ошмянах произошло в субботу, 3 сентября. Около 19.20 часов в дежурную службу МЧС очевидцы сообщили об обрушении стены зерносклада на улице Чкалова. Сообщалось, что под завалами находится 40-летняя женщина.

На месте спасатели поняли, что работать с использованием аварийного инструмента не получился, так как пострадавшую женщину прижало к балке. Белоруску из-под завалов спасали, разбирая завалы вручную.

— Женщина была в сознании, отвечала на вопросы и жаловалась на затрудненное дыхание и боль в ногах, — добавили в пресс-службе.

Спасатели разделили обязанности: пока одни разбирали обрушившуюся стену, их коллеги подручными средствами освобождали от зерна и строительных обломков ноги женщины, третьи страховали пострадавшую.

— Освобожденную из-под завала женщину передали медикам для госпитализации, — уточнили в МЧС.

Устанавливаются причин и обстоятельства произошедшего на зерноскладе в Ошмянах ЧП.

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