В Балтийском море разбился самолет 5.09.2022, 3:56

Самолет упал у берегов Латвии.

Небольшой частный самолет Cessna взлетел в городе Хересе в Испании, он должен был приземлиться в аэропорту Кельн/Бонн. После взлета машина сообщила о проблемах с давлением в салоне. Потом контакт с самолетом прервался, сообщает Bild.

На борту самолета Cessna находились четыре человека: пилот, женщина, мужчина и дочь.

В связи с инцидентом в воздух поднялись испанские и французские истребители. Но ни в кабине, ни в кабине пилоты не могли никого разглядеть.

Истребитель Eurofighter вылетел с авиабазы, чтобы сопровождать Cessna и выяснить, что происходит. Согласно информации Bild, пилот не смог ничего понять и прекратил сопровождение после острова Рюген в Балтийском море. Затем эскорт самолета взял на себя датский истребитель F16. Пилоты стали свидетелями того, как самолет Cessna развернулся и упал у берегов Латвии около 19.45.

Береговая охрана Швеции направила к месту крушения спасательные самолеты, катера и вертолет.

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