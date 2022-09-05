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В Кремле прокомментировали планы Кадырова уйти в отставку

  • 5.09.2022, 7:55
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В Кремле прокомментировали планы Кадырова уйти в отставку

Обращение главы Чечни в Кремле посмотрели.

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить республикой, несмотря на желание уйти со своего поста в «бессрочный отпуск».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Спикер Владимира Путина указал, что в Кремле видели обращение Кадырова, но пока оно «никак не материализовалось».

«Пока мы исходим из того, что он (Кадыров – ред.) продолжает руководство Чеченской Республикой», — добавил Песков.

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