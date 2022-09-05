Белорусы активно покупают недвижимость в Литве 5.09.2022, 9:07

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иллюстрационное фото

Статистика за первое полугодие 2022 года.

Белорусы активно покупают недвижимость в Литве. Как пишет портал lrt.lt, за первое полугодие 2022 граждане нашей страны приобрели 240 помещений.

Из них 88 объектов — это квартиры и жилые дома.

Число белорусов, покупающих имущество в Литве растет с каждым годом. Если за весь 2019 год только 285 помещений стали принадлежать гражданам Беларуси, то в 2020 году таких объектов недвижимости стало уже 400 (114 квартир или жилых домов). За 2021 год белорусы купили в Литве 500 помещений, из них 174 — жилые.

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