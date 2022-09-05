Командир Полка им. Калиновского рассказал, как выявляют агентуру ФСБ РФ и КГБ Беларуси среди добровольцев 2 5.09.2022, 12:16

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Подозрительных людей отправляют туда, откуда они приехали.

Добровольцев, которые вызывают подозрения, сразу же отправляют на полиграф. Об этом в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман рассказал командир белорусского полка ВСУ Денис Прохоров.

«Все начинается еще с прямых заявок через бот. Там подготовленные люди задают ряд вопросов наводящих, еще в онлайн-режиме. Чтобы допустить хотя бы к рассмотрению этой заявки, чтобы люди могли приехать к нам в центр в Варшаве. Когда они приезжают в Варшаву, там они находятся, опять-таки, в окружении людей, которые могут им задавать всякого рода вопросы, наседать на них, задавать какие-то еще более каверзные вопросы, чтобы вычислять каких-то – даже, возможно, не то что агентуру, а просто проверять адекватность людей. После этого они приезжают в Украину, где их ждут полиграфы, собеседования не на один час на разного рода темы, где люди просто – хочешь, не хочешь... Как бы когда с человеком общаются по два-три часа, то там много чего может всплыть», – сообщил боец.

Журналистка поинтересовалась, были ли случаи выявления «засланных агентов ФСБ».

«Да, были люди, которые не проходили первые этапы, даже анкетирование. А были люди, которые еще не совсем в полку, а в учебке вызывали подозрения. Мы отправляем таких сразу же на полиграфы, формируем свои вопросы. Были такие люди, которые просто не проходили полиграф. Мы с такими не церемонимся – сразу говорим «до свидания», – заявил Прохоров.

По его словам, подозрительных людей отправляют туда, откуда они приехали.

«По той же схеме, как они к нам приехали, они уезжают. Есть люди, которым некуда уезжать: грубо говоря, непонятно как бы. Контракт они с нами не заключили, и непонятна их дальнейшая судьба. А есть люди, которые просто изъявляют желание вернуться обратно в Польшу, например, если они приехали из Польши», – проинформировал командир полка.

«То есть схема гуманная?», – уточнила Бацман.

«Ну, достаточно. Просто мы не хотим никаких, скажем так, конфликтов, еще чего-то. Мы просто делаем свою работу», – сказал Прохоров.

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