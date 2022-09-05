В Беларуси изменятся лимиты на ввоз товаров из-за границы и зарубежные посылки 5.09.2022, 14:33

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Новые лимиты планируется ввести с 1 октября.

С 1 октября в Беларуси пересмотрят беспошлинные нормы ввоза товаров из-за границы, а также лимиты на зарубежные посылки.

Новшества по ввозу товаров из-за границы

Для тех, кто путешествует сухопутным транспортом, их снизят до 500 евро и 25 килограмм. Сейчас «потолок» — до 1000 евро и 31-го килограмма, пишет портал s13.ru.

Если превысить лимиты, то нужно будет заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения.

Что касается провоза сигарет, то, как и сейчас, в октябре лимит — 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака (или эти товары в ассортименте общим весом не более 250 грамм на одного совершеннолетнего). Ограничения по алкоголю — 3 литра на одного совершеннолетнего.

Что изменится по зарубежным посылкам

Также с 1 октября в Беларуси снизят беспошлинные нормы по посылкам из-за границы — до 200 евро и 31 килограмма за одну посылку. Сейчас «потолок» составляет 1000 евро и 31 килограмм на одну бандероль.

Напомним, нынешние беспошлинные нормы по посылкам из-за границы ввели в апреле на уровне стран ЕАЭС. До этого в Беларуси действовали ограничения в 22 евро и 10 килограмм на одну посылку.

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