Стало известно, почему литовский бизнесмен хочет выкупить у «Беларуськалия» акции терминала в Клайпеде 1 5.09.2022, 15:10

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Бизнесмен может стать единоличным владельцем терминала.

Литовский бизнесмен Игорь Удовицкий рассказал, для чего хочет выкупить у «Беларуськалия» долю в терминале сыпучих грузов в Клайпеде Biriu kroviniu terminalas (БКТ). Предприниматель заявил, что БКТ предложила Украине свои мощности для отгрузки зерна, пишет lrt.lt со ссылкой на информагентство BNS.

Напомним, накануне стало известно, что Игорь Удовицкий хочет выкупить у «Беларуськалия» 30% акций БКТ в Клайпеде. Ранее в 2013 году белорусское предприятие купило у литовского бизнесмена 30% терминала, доля обошлась в 30 млн долларов. После этой сделки у Игоря Удовицкого осталось 5% акций терминала. Остальные 65% принадлежат компании Hasenberg AG, которая косвенно контролируется Удовицким.

«Если будет достигнута соответствующая договоренность между всеми заинтересованными сторонами, к урожаю 2023 года БКТ может перевалить около 10 млн тонн украинского зерна, или около 1 млн тонн в месяц», — сообщил Игорь Удовицкий. По его мнению, предложение БКТ — «это реальная возможность для Украины существенно увеличить экспорт зерна, а значит, и валютные поступления».

Игорь Удовицкий не стал раскрывать сумму потенциальной сделки с «Беларуськалием». «После получения всех необходимых разрешений сделка будет завершена к концу этого года», — заявил литовский бизнесмен. При этом потенциальную сделку должен одобрить Совет по конкуренции Литвы.

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