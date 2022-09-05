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Банкам Литвы разрешили самим определять судьбу платежей с белорусами

  • 5.09.2022, 16:35
Банкам Литвы разрешили самим определять судьбу платежей с белорусами

При этом финучреждения должны придерживаться международных санкций.

Банк Литвы (Lietuvos bankas) сообщил, что получает много жалоб, связанных с проведением платежей с участием белорусских компаний, поэтому отныне участники финансового рынка наделяются правом самостоятельно принимать решения об оказании услуг им.

При этом регулятор так сформулировал свои ожидания по платежам с Беларусью: финансовые учреждения должны надлежащим образом применять международные санкции, оценивать риски и управлять ими, а при принятии решений им также следует учитывать интересы государства и гуманитарные и социальные аспекты, пишет OL.

Банк Литвы потребовал от финансовых учреждений управлять рисками, а не отказываться от них, поскольку это может ограничить доступ жителей и компаний к самым необходимым финансовым услугам.

С учетом степени риска участники финансового рынка вправе принять решение об ограничении или отказе в проведении платежей, связанных с Беларусью. Клиентов следует должным образом информировать о принятии таких решений.

Платежные услуги в Литве оказывают более 200 участников финансового рынка.

Ранее сообщалось, что крупный литовский банк Šiaulių bankas  предупредил  клиентов о том, что с 1 сентября прекращает платежи в Беларусь в любых валютах.

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