Враг в оперативном окружении: ВСУ освободили еще четыре населенных пункта 5.09.2022, 23:00

3,114

Украинская армия продвигается вперед на Южном направлении.

В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Ольгино в Херсонской области, сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Оно находится недалеко от ранее освобожденного Высокополья на севере Херсонщины. B Высокополье украинские защитники взяли в плен чуть больше десятка пленных из «ДНР». При этом, по словам Арестовича, село Новопетровку южнее Ольгино удерживают россияне.

Он уточнил, что ВСУ освободили еще три населенных пункта, однако об этом сначала должен будет объявить Генштаб.

Вместе с тем собеседник считает, что говорить о движении к Херсону еще рано, однако группировка РФ на правом берегу Днепра в оперативном окружении. Вместе с тем паромные переправы противника работают «под огневым контролем Украины».

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».