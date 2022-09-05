Минобороны Украины высмеяло очередную ложь российских пропагандистов 5.09.2022, 23:54

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Танк Leopard 2 A7 (фото – Bundeswehr, Marco Dorow)

Россияне «уничтожают» на юге западную военную технику, которой нет у ВСУ.

Российские пропагандисты поспешили с очередными фейками о якобы уничтожении украинской тяжелой военной техники армией РФ и «уничтожили» БМП и танки, которых нет на вооружении ВСУ. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Минобороны Украины.

- Опережающая ложь. Российские пропагандисты сообщают об уничтоженных БМП M2 Bradley и танков Leopard 2A4 на юге Украины. Однако решение предоставить Украине это оборудование не принято, – сказано в сообщении украинского оборонного ведомства.

Танк Leopard 2A4 имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь, в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место. Украина ждет от канцлера Германии Олафа Шольца отмашки на прямые поставки танков Leopard 2 для ВСУ.

БМП M2 Bradley отсутствуют на вооружении ВСУ, и, по официальным данным, Украина даже не запрашивала их у союзников. Тем не менее, в Минобороны РФ 4 сентября заявили, что «уничтожили» сразу четыре таких БМП.

С появлением на вооружении ВСУ американских дальнобойных ракетных систем HIMARS в РФ неоднократно заявляли о якобы уничтожении их российской армией. Министр обороны РФ Шойгу заявлял, что HIMARS «не оказывают существенного влияния на ситуацию» и «перемалываются в боях».

В конце августа в Минобороны Украины сообщили, что ни одна пусковая установка реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II не выведена из строя российскими оккупантами.

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