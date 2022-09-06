Киберпартизаны ударили по компьютерной сети автопарка Гомеля и сайта «БелАЗа» 6.09.2022, 0:40

Они требуют освободить 10 политзаключенных, которые больше всех нуждаются в медпомощи.

Белорусские киберпартизаны сообщили 5 сентября сразу о двух взломах предприятий в Беларуси.

«За 2 года компьютерные системы на предприятиях режима так и остаются дырявыми. Пользуясь этим, оттачиваем навыки кибератак на объектах транспортной инфраструктуры, поддерживающих диктатора», – рассказали киберпартизаны.

Они заявляют, что совершили кибератаку на компьютерную сеть автопарка № 6 в Гомеле, парализовав работу внутренней сети и зашифровав базы данных. Также они включили раздачу бесплатного Wi-Fi через точки доступа JiveBelarus! с паролем minsk2020 и распечатали листовки с призывом присоединяться к полку Кастуся Калиновского.

Ключ шифровки киберпартизаны обещают вернуть в ответ на освобождение 10 политзаключенных, которые больше всех нуждаются в медпомощи.

Также беларусские хакеры Объединенного штаба сопротивления Минска заявили, что атаковали сайты ОАО «БЕЛАЗ». В результате работа сайтов была нарушена, а на их главной странице было размещено информационное письмо ОШС. В письме активисты отмечают, что выступают против использования БелАЗа и других белорусских предприятий для получения российских кредитов на теме импортозамещения.

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