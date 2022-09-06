Убегая, оккупанты забыли танк: новые кадры из освобожденного Высокополья 6.09.2022, 7:53

5,630

Враг покидал населенный пункт в панике.

В воскресенье, 4 сентября, Вооруженные Силы Украины освободили поселок Высокополье в Херсонской области от российских оккупантов. Многие из них попали в плен, а те, кому удалось сбежать, бросили все - начиная от собственных тапок и заканчивая танком.

Момент поднятия украинского флага над зданием сельского совета в освобожденном Высокополье опубликовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

Также сайт «Мост» опубликовал фото Высокополья: оно было в оккупации полгода и россияне повсюду оставили свои «следы». Людей на улицах поселка немного - многие выехали, но те, кто остался, радуются освобождению.

Военные проводят разминирование, а правоохранители начали документировать преступления оккупантов. Многие здания повреждены, на обочинах и дорогах стоят разбитые гражданские машины и даже некрупная сельхозтехника.

Telegram-канал «Свої Кривий Ріг» опубликовал видео брошенных вражеских позиций. Оккупанты бежали в страшной спешке, бросив все.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».