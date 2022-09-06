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В Беларуси из-за всплеска COVID-19 ввели новые правила работы медиков и больниц

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  • 6.09.2022, 9:32
  • 5,886
В Беларуси из-за всплеска COVID-19 ввели новые правила работы медиков и больниц

Терапевты и педиатры будут ставить диагноз без анализов и тестов.

Готовясь к работе в осенне-зимний период и вероятному росту заболеваемости коронавирусом, Минздрав утвердил порядок работы медработников и организаций здравоохранения.

Для врачей общей практики, терапевтов и педиатров в случае роста заболеваемости COVID-19 предусмотрена возможность ставить этот диагноз без лабораторного и рентгенологического подтверждения. Похожая ситуация была в феврале этого года, когда в Беларуси пришелся пик заболеваемости коронавирусом.

Ведомство также напоминает, что в Беларуси проводится бустерная вакцинация против коронавируса. В наличии есть вакцины Спутник-лайт, Гам-КОВИД-Вак (компонент-1 или компонент-2) и Sinofarm (рекомендуется детям и подросткам, беременным женщинам и в период грудного вскармливания, а также людям с медицинскими противопоказаниями к введению других вакцин).

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