ВСУ разбили оккупантов с Сахалина: россияне бежали так, что бросили оружие и документы 2 6.09.2022, 11:25

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Около 90% группы было уничтожено или захвачено в плен.

Украинские воины разбили подразделение российских оккупантов с Сахалина. После неудачного штурма около 90% численности группы было уничтожено или захвачено в плен.

Уцелевшие в панике бежали, побросав оружие, документы и даже презервативы. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, показав фото «трофеев».

«Гостеприимную встречу» украинских воинов на собственной шкуре почувствовали оккупанты из российской 39 отдельной мотострелковой бригады, приехавшие воевать против Украины из Сахалина. Неудачная попытка штурма закончилась для них большими потерями.

«Разбитые к*цапы из в/ч 35390 (39 омсбр), место постоянной дислокации Сахалин. "Асвабадители" так бежали после неудачного штурма, что бросили гранатометы, пулеметы, экипировку, (!) презервативы (!) и документы. воины сбежали с поля боя даже быстрее, чем мобилизованное мясо из ОРДЛО», – отметили в Страткоме.

«Самое приятное в том, что 90% из указанных в списках недовояк уже никогда не возьмут оружие в руки – они либо остались на поле боя, либо были взяты в плен», – отметили в СтратКоме.

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