«Санкции не работают»: Лукашенко заговорил об амнистии 12 6.09.2022, 16:58

5,268

Власти готовятся освободить часть политзаключенных.

Александр Лукашенко анонсировал очередную амнистию, которая будет приурочена к так называемому «Дню народного единства» 17 сентября. Но выпускать планируют не всех.

Диктатор отметил, что «среди осужденных есть самые разные люди, в их числе случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления, включая действия протестной направленности».

При этом в Беларуси гораздо больше политзаключенных, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий.

Санкции, введенные против режима Лукашенко, забрали западные инвестиции, технологии, а также займы и кредиты, которые поддерживали экономику страны. Объявленная амнистия может использоваться для попытки минимизировать санкционное давление Запада.

Белорусская оппозиция настаивает на немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных, произвольно задержанных в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».