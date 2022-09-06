«Санкции не работают»: Лукашенко заговорил об амнистии

«Санкции не работают»: Лукашенко заговорил об амнистии12
- 6.09.2022, 16:58
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Власти готовятся освободить часть политзаключенных.
Александр Лукашенко анонсировал очередную амнистию, которая будет приурочена к так называемому «Дню народного единства» 17 сентября. Но выпускать планируют не всех.
Диктатор отметил, что «среди осужденных есть самые разные люди, в их числе случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления, включая действия протестной направленности».
При этом в Беларуси гораздо больше политзаключенных, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий.
Санкции, введенные против режима Лукашенко, забрали западные инвестиции, технологии, а также займы и кредиты, которые поддерживали экономику страны. Объявленная амнистия может использоваться для попытки минимизировать санкционное давление Запада.
Белорусская оппозиция настаивает на немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных, произвольно задержанных в Беларуси.