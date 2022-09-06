Назначенный РФ «комендант» оккупированного Бердянска скончался в больнице 14 6.09.2022, 20:10

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Из-за ранений от взрыва.

Назначенный Кремлем комендант оккупированного Бердянска Артем Бардин скончался 6 сентября в больнице от ранений, полученных во время взрыва. О гибели мужчины сообщило российское пропагандистское издание РИА Новости.

Бардин получил смертельные ранения во время взрыва его автомобиля возле здания оккупационной военно-гражданской администрации Бердянска. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он и скончался.

Напомним, это не первое покушение на коллаборантов на оккупированных Россией территориях. Так, в Херсонской области в конце августа был убит входивший в состав оккупационного «правительства» Андрей Ковалев — в прошлом депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа».

24 августа в Запорожской области подорвали автомобиль с главарем занятого российскими войсками поселка Михайловка Ивана Сушко. Мужчина позже скончался в больнице.

Бердянск был занят российскими войсками в первые дни войны.

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