Назначенный РФ «комендант» оккупированного Бердянска скончался в больнице

Назначенный РФ «комендант» оккупированного Бердянска скончался в больнице14
- 6.09.2022, 20:10
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Из-за ранений от взрыва.
Назначенный Кремлем комендант оккупированного Бердянска Артем Бардин скончался 6 сентября в больнице от ранений, полученных во время взрыва. О гибели мужчины сообщило российское пропагандистское издание РИА Новости.
Бардин получил смертельные ранения во время взрыва его автомобиля возле здания оккупационной военно-гражданской администрации Бердянска. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он и скончался.
Напомним, это не первое покушение на коллаборантов на оккупированных Россией территориях. Так, в Херсонской области в конце августа был убит входивший в состав оккупационного «правительства» Андрей Ковалев — в прошлом депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа».
24 августа в Запорожской области подорвали автомобиль с главарем занятого российскими войсками поселка Михайловка Ивана Сушко. Мужчина позже скончался в больнице.
Бердянск был занят российскими войсками в первые дни войны.