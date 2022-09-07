Японская поэтесса создала международный проект по написанию хайку, посвященных Украине 7.09.2022, 4:21

Участие в нем приняли авторы из 50 стран.

Японская поэтесса Мадока Маидзуми создала международный проект «Хайку для мира» (Haiku for peace), посвященный Украине. Об этом 5 сентября сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский в Facebook.

Участие в проекте приняли авторы хайку из 50 стран мира.

Маидзуми заявила, что наибольшее впечатление на нее произвели стихи харьковчанки Владиславы Симоновой — она написала около 600 хайку. Японская поэтесса отметила, что планирует издать произведения украинки в Японии.

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