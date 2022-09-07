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Десантная бригада из Уссурийска, «кошмарившая» Бучу, полностью уничтожена на юге Украины

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  • 7.09.2022, 8:14
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Десантная бригада из Уссурийска, «кошмарившая» Бучу, полностью уничтожена на юге Украины

«Элитное» подразделение войск РФ фактически прекратило свое существование.

Расплата за военные преступления догнала своих «героев». Остатки печально известной 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ из Уссурийска, которая совершала зверства в Буче во время оккупации Киевщины, были вдребезги разгромлены на Херсонском направлении – подразделение де-факто прекратило существование.

Об этом сообщили на фейсбук-странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады «Закарпатский легион».

Сообщается, что 3 сентября в результате успешного наступления подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ на Херсонском направлении 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада потеряла около 40% своей огневой мощи, 30% личного состава, а также способность вести какие-либо боевые действия.

В результате командованием уссурийской бригады было принято решение покинуть позиции и переместиться во временный пункт постоянного базирования на левом берегу Днепра. Однако в российском сегменте интернета и РосСМИ любые упоминания об этом активно «зачищаются».

По информации автора канала «Водитель бандермобиля», воюющего на юге Украины, 83-я десантная бригада ВС рф фактически прекратила свое существование.

Известно, что 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада – отдельная часть в составе Воздушно-десантных войск Вооруженных сил российской федерации, дислоцированная в Уссурийске. Численность личного состава составляла около 3500 человек.

Вместе с другими подразделениями эта бригада участвовала в наступлении на Киевскую область в феврале 2022 года и успела «засветиться» в Буче.

В конце марта 2022 года в Киевской области был ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады РФ подполковник Виталий Слабцов.

30 марта Генштаб ВСУ сообщил, что 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады состоялась церемония прощания с погибшими военнослужащими – ориентировочно 200 человек.

Летом Силы спецопераций ВСУ получили данные на военных 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Уссурийске Приморского края РФ, причастных к зверствам в Буче.

Напомним, 1 апреля 2022 года Вооруженные силы Украины освободили города Буча и Бородянка в Киевской области от российских военных. По имеющейся на тот момент информации, в ходе оккупации войсками РФ было застрелено не менее 406 горожан, среди которых были женщины и старики. 25 женщин были предварительно изнасилованы. На некоторых телах – следы пыток. На международном уровне звучали призывы признать события в Буче геноцидом.

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