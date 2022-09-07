ВСУ разбили «вагнеровцев» под Харьковом 4 7.09.2022, 8:22

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Частные военные компании РФ потеряли более 40% тяжелоранеными и убитыми.

Частные военные компании РФ несут существенные потери. Уже известно, что тела многих погибших оккупантов не идентифицируются и считаются пропавшими без вести.

Об этом на свои странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

«Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми», - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести.

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