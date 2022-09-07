Генерал Бен Ходжес: В следующие несколько недель оккупанты «посыпятся» 1 7.09.2022, 8:50

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Бен Ходжес

Российская армия полностью потеряла логистику на юге Украины.

В следующие несколько недель будут тяжелые бои, в результате которых оккупанты «посыпятся». Российские военные потеряли логистику на юге Украины и просто держат оборону. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью «24 каналу».

Он добавил, что не видит, как российская армия может улучшить свое положение в ближайшее время и заверил, что сейчас нужно «предоставить Украине все необходимое».

«Мне неизвестно точно, сколько ресурсов имеют украинцы. Знаю, что численность армии приближается к 700 тысячам, возможно и больше. Не все еще прошли обучение и слаживание, однако проблемы в живой силе нет. Нужно получить достаточное количество дальнобойной артиллерии и противовоздушной обороны. Думаю, что Генеральный Штаб это понимает и там пытались подготовить войска, которые должны осуществить прорыв», - сказал Бен Ходжес.

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