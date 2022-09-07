Украинская авиация разгромила 40 опорных пунктов армии РФ 1 7.09.2022, 10:43

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Уничтожены склад боеприпасов, самолет и вертолет врага.

За минувшие сутки авиация ВСУ нанесли 27 ударов по местам скопления живой силы российских оккупантов и военной техники армии РФ.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, в результате работы украинских летчиков поражены почти 40 опорных пунктов противника и уничтожен склад боеприпасов войск РФ.

«Подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа Х-101», — добавили в Генштабе.

Там также уточнили, что в целом, в результате огневого воздействия нанесено поражение по семи пунктам управления и 13 объектам сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня.

Таким образом, удалось значительно снизить боевые и логистические способности оккупантов.

Направления, по которым были нанесены удары, не называются.

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