Одним ударом HIMARS в Изюме уничтожена крупная база оккупантов 8 7.09.2022, 12:34

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Масса военной техники РФ сгорела дотла.

Во вторник, 6 сентября, с оккупантами, базирующимися на временно оккупированном Изюме, произошел плохой день. Одно из их местоположений и хранения военной техники сгорело дотла вследствие удара HIMARS.

Об этом сообщил журналист Денис Казанцев в своем телеграмм-каале.

«В Изюме ударом «Хаймарсов» было уничтожено очередное расположение военных РФ. Сгорела военная техника», - говорится в сообщении.

Кроме того, интересно признание российских военных корреспондентов, которые рассказали, что за последний месяц российским ПВО не удалось сбить ни одной ракеты «Хаймарс» под Изюмом.

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