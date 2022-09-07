Залужный спрогнозировал продолжительность боевых действий в Украине 7 7.09.2022, 17:20

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Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ отметил, что не исключена угроза повторного развертывания боевых действий с территории Беларуси.

Активная фаза войны против России не закончится к 2022 году и продлится до 2023 года. Однако продолжительность войны уже измеряется месяцами. Пока ситуация на фронте не укладывается в рамки ни блицкрига, задуманного российской армией, ни других войн 21 века.

Об этом говорится в статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, написанной в соавторстве с заместителем председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки генералом-лейтенантом Михаилом Забродским для «Укринформа».

- Продолжительность войны уже измеряется месяцами. И существуют все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года. В связи с этим закономерно уже сейчас рассматривать перспективы на следующий год. И делать это не только в формате предсказаний и предположений, – сказано в статье.

Генералы не исключают возможность того, что Путин не оставляет попыток дальнейшего продвижения вглубь территории Украины, а также может снова попытаться захватить Киев.

- Определенные оперативные перспективы для противника просматриваются на Изюмском и Бахмутском направлениях. Вероятной конечной целью таких действий может быть рассмотрен выход на административную границу Донецкой области. Еще более привлекательной для противника может выглядеть перспектива продвижения на Запорожском направлении. Она обеспечивает дальнейшие действия на север и создание прямой угрозы овладения Запорожьем и Днепром, что приведет к потере украинской стороной контроля над значительной частью Левобережной Украины. Не исключены из повестки дня и возвращение к замыслу захватить Киев и угроза повторного развертывания боевых действий с территории Республики Беларусь, – допускают генералы украинской армии.

Добавляют, что больше возможностей открывает дальнейшее продвижение на южном направлении из оперативного плацдарма на правом берегу реки Днепр. Российская армия видит перспективы в захвате Николаева и Одессы.

- Успех на юге, при условии его быстрого и верного использования, может иметь двойной эффект. С одной стороны, вполне реальные перспективы овладения Николаевом и Одессой. С другой – создание угрожающего направления в сторону Кривого Рога, а в дальнейшем – и угрозы центральным и западным регионам Украины, — говорится в сообщении.

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