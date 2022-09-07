Украинский народ во главе с Зеленским выдвинут на премию Сахарова «За свободу мысли» 1 7.09.2022, 19:55

Ранее премию еще никогда не вручали целому народу.

Европейская народная партия (ЕНП) — крупнейшее политическое объединение в Европарламенте – выдвинула народ Украины и президента страны Владимира Зеленского на премию Сахарова «За свободу мысли». Об этом сообщила депутат Европарламента, зампредседателя группы ЕНП по иностранным делам Раса Юкневичене.

По словам Юкневичене, «мужественный народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским достоин того, чтобы в этом году получить Сахаровскую премию за свободу мысли. Они продолжают ежедневно защищать европейские ценности на полях сражений».

Представитель партии выразила надежду, что инициатива будет поддержана другими фракциями Европарламента.

Премия была учреждена Европарламентом в 1988 году в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Она ежегодно вручается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару».

Ее уже трижды получали представители Беларуси: Белорусская ассоциация журналистов (2004), кандидат в президенты на выборах 2006 года Александр Милинкевич (2006) и демократическая оппозиция, представленная Координационным советом (2020).

Также среди лауреатов последних лет – находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный (2021) и отсидевший несколько лет в тюрьме в РФ украинский кинорежиссер Олег Сенцов (2018).

Ранее премию еще никогда не вручали целому народу.

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