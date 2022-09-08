Наталья Радина: Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных 7 8.09.2022, 8:20

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Наталья Радина

Надо продолжать давление.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина выступила Польском Экономическом форуме, который называют восточноевропейским Давосом, на панели «Россия и Беларусь перел лицом санкций». Приводим полный текст выступления:

«Экономические, секторальные, санкции против режимов Путина и Лукашенко необходимо продолжать и усиливать. Стоит напомнить, что в отношении Беларуси санкции введены по двум причинам. В первую очередь, международные ограничительное меры в отношении режима Лукашенко стали вводиться за фактический захват власти в 2020 году, жестокое подавление протестов против фальсификации итогов выборов, убийства мирных демонстрантов, развязанный против населения террор, тысяч политзаключенных, которые подвергаются в белорусских тюрьмах пыткам и издевательствам. И тут надо отметить, что медлительность, с которой Запад вводил экономические санкции, почти год ограничиваясь малозначительными персональными визовыми санкциями, привела к эскалации нарушений прав человека в Беларуси и совершению Лукашенко фактического террористического акта с принудительной посадкой самолета с блогером на борту. В конце концов, режим Лукашенко стал соучастников войны, предоставив белорусскую территорию российским войскам для вторжения в Украину.

Санкции против диктатур необходимо вводить вовремя, не дожидаясь пока они начнут угрожать безопасности соседних стран и всему региону.

Сегодня также важно усиливать санкции как в отношении Беларуси, так и в отношении России. Важна синхронизация пакетов санкций, введенных против этих режимов. Пока, к сожалению, ограничения в отношении Беларуси слабее, что позволяет режиму Путина обходить их через территорию Беларуси. Важно также тщательно следить за исполнением санкционного режима, а также вводить вторичные санкции в отношении стран, через территорию которых идут поставки запрещенных товаров в Россию и Беларусь. Грузия, Сербия, Казахстан и другие государства должны нести ответственность, если помогают диктатурам Путина и Лукашенко обходить санкции ЕС и США.

Влияние санкций на ситуацию в Беларуси огромно и, я уверена, они способны существенно изменить ситуацию в стране. Самые масштабные за всю историю Беларуси санкции ударили по всем отраслям экономики. Флагманы белорусской промышленности - предприятия «Беларуськалий», «Гродно Азот», Минский тракторный завод, нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцке и Мозыре - испытывают огромные трудности, вынуждена сокращать производство, не могут реализовывать продукцию. Идут массовые сокращения персонала, зарплаты падают и задерживаются. Недовольство людей растет и вину за развал экономики люди возлагают исключительно на режим Лукашенко, который считают по сути оккупационным. Ненависть к нелегитимной власти, за которую не голосовало подавляющее большинство населения, только растет на фоне происходящего в стране террора, близкого к геноциду.

Режим также понимает силу санкций и сегодня пытается ввести Запад в заблуждение показательными акциями. Вдруг Лукашенко заговорил об «амнистии», но сколько будет освобождено политзаключенных? Ни в коем случае нельзя снова допустить торговлю людьми, нельзя ослаблять санкции пока не будут освобождены все узники совести. Когда будут освобождены не десять, не сто, а все политзаключенных - а их сегодня Беларуси в реальности от трех до пяти тысяч человек - только тогда возможно частичное снятие санкций. Одновременно с освобождением узников совести должен быть прекращен политический террор и разблокированы все независимые средства массовой информации.

Сегодня все задаются вопросом, как остановить Путина. Я уверена, что падение режима Лукашенко может привести к падению режима Путина. Давайте посмотрим на карту, осознаем стратегическое значение Беларуси и начнем серьезно работать. Когда исчезнет пророссийский марионеточный диктаторский режим Лукашенко - исчезнет и угроза безопасности не только Украины, но и Польши и стран Балтии.

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