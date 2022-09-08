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В оккупированных Мелитополе и Бердянске взлетели в воздух склады армии РФ

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  • 8.09.2022, 8:37
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В оккупированных Мелитополе и Бердянске взлетели в воздух склады армии РФ

Над объектами врага вначале появились дроны-разведчики.

Во временно оккупированных городах Мелитополь и Бердянск прозвучали мощные взрывы.

Об этом сообщают местные мелитопольские и бердянские телеграм-каналы.

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил взрывы в городе.

В местных пабликах опубликовано видео с места попадания в Бердянске.

«В Бердянске, похоже, были дроны-разведчики, которые решители пытались сбить с автоматов, а потом и из ПВО. Но судя по тому, что бердянцы слышали громкие взрывы в районе Косы, ПВО работает у оккупантов, как всегда, не очень эффективно», – пишут в местных Телеграм-каналах.

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