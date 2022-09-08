Ученые обнаружили две новые супер-Земли возле очень холодной звезды 3 8.09.2022, 10:49

иллюстрационное фото

Это каменистые планеты, которые по массе больше Земли, но меньше Нептуна.

Международная группа ученых обнаружила две новые экзопланеты, которые являются супер-Землями. Это каменистые планеты, которые по массе больше Земли, но меньше Нептуна. Открытые планеты вращаются вокруг красного карлика, температура, которого в два раза меньше температуры Солнца. Но одна из них находится в обитаемой зоне и представляет особый научный интерес, ведь там может быть атмосфера и даже жизнь, пишет Space (перевод - «Фокус»).

На расстоянии в примерно 100 световых лет от нас в созвездии Эридан находится красный карлик – очень холодная звезда с температурой 2600 градусов Цельсия (температура Солнца – 5500 градусов Цельсия). Эта звезда с названием LP 890-9 (ее еще называют TOI-4306 или SPECULOOS 2) по массе почти в 10 раз меньше Солнца и почти в 7 раз меньше по размеру.

На расстоянии в примерно 100 световых лет от нас в созвездии Эридан находится красный карлик – очень холодная звезда с температурой 2600 градусов Цельсия (температура Солнца – 5500 градусов Цельсия). Эта звезда с названием LP 890-9 (ее еще называют TOI-4306 или SPECULOOS 2) по массе почти в 10 раз меньше Солнца и почти в 7 раз меньше по размеру.

С помощью космического телескопа TESS и наземных телескопов из проекта SPECULOOS (телескопы находятся в Чили и на острове Тенерифе, Канарские острова) ученые обнаружили вокруг этой холодной звезды две планеты — LP 890-9 b и LP 890-9 с.

Это уже второй случай в истории, когда ученым удалось обнаружить планеты возле холодного красного карлика. Первой такой звездой была TRAPPIST-1, вокруг которой вращаются 7 планет и 3 из них находятся в зоне обитаемости.

Зона обитаемости – это место вращения планеты вокруг своей звезды, где будет не слишком холодно и не слишком жарко, чтобы на планете могла существовать вода в жидком виде.

Ученые считают, что новая планета LP 890-9 с вращается вокруг своей звезды как раз в зоне обитаемости. Она больше, чем LP 890-9 b по размеру, на 40% больше размера Земли и делает полный оборот вокруг звезды за 8,5 земных дней. То есть год здесь длится чуть больше недели.

Что касается планеты LP 890-9 b, то она находится ближе к звезде и соответственно здесь немного жарче, чем на LP 890-9 с. Эта планета примерно на 30% больше Земли по размеру и делает полный оборот вокруг своей звезды за 2,7 земных дня.

- Проект SPECULOOS предназначен для поиска потенциально пригодных для жизни планет, которые похожи на Землю, и которые вращаются вокруг маленьких и холодных звезд. На таких планетах легче обнаружить атмосферу, а также проще изучить их химический состав, чтобы найти потенциальные признаки жизни. В этом нам, возможно, поможет телескоп Уэбба, — говорит Майкл Гиллон из Льежского университета, Бельгия.

По словам ученых, теперь нужно выяснить есть ли у планеты LP 890-9 с атмосфера и если она там существует, то насколько экзопланета пригодна для поддержания жизни.

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